رئيس مجلس الشيوخ ينعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الوطنية للانتخابات

أرسل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية عزاء لأسرة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والذي وافته المنية اليوم سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. كما نعى كل من المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس، الفقيد الراحل. ونعي كذلك المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ ونائبه المستشار عمرو يسري المستشار لاشين إبراهيم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يدخله فسيح جناته.

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