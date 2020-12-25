جمال العدل: «جالي فيروس كورونا وأنا أحسن من غيري»

قال المنتج جمال العدل، إنه أصيب بفيروس كورونا منذ يوم الثلاثاء الماضي بعد ما شعر بأعراض الفيروس وأجرى تحليل pcr، وكانت النتيجة إيجابية.

وأضاف في تصريحات خاصة: «الحمد لله جالي الفيروس بس أنا أحسن من غيري وخير إن شاء الله».

وكانت النجمة يسرا أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، لـ"اليوم السابع"، مؤكدة أنها تخضع للعزل المنزلى تحت إشراف الأطباء، وتقوم بجميع الإجراءات اللازمة للعلاج من الفيروس وعلقت: "أنا مش قادرة أتكلم".

يذكر أن حمال العدل ويسرا يحضران لمسلسل درامى رمضان المقبل، وكانت هناك جلسات عمل تتم بشكل يومى مع المخرج سامح عبد العزيز للاتفاق على الخطوط العريضة للعمل قبل انطلاق تصويره، حيث كان من المقرر انطلاق التصوير بعد أسبوع، حيث يستمر مخرج العمل فى التحضيرات النهائية دىن بطلة العمل ليبدأ فى التصوير للعرض فى شهر رمضان.