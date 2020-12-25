أحمد موسى محذرا المواطنين من كورونا: الوضع خطير وصعب للغاية

وأعلنت وزارة الصحة عن قفزة كبيرة فى عداد اصابات ووفيات كورونا اليومى.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد إنه تم تسجيل 1021 إصابة جديدة و51 وفاة.
في الوقت نفسه، كشف الدكتور خالد مجاهد النقاب عن أن الأبحاث العلمية كشفت أن الحالات اما شديدة الخطورة أو متوسطة أو ضعيفة وبالرغم من تزايد الاصابات فى الموجة الثانية إلا انها بسيطة وتتماثل للشفاء فى وقت أسرع.
وأكد ان الوزارة لم توقف بروتوكول العزل المنزلى للحالات التى لا تحتاج للحجز فى المستشفيات ويتم ارسال الأدوية لهم فى المنزل ، لافتأ إلى أن الأبحاث العلمية مهمة للغاية وهناك 69 بحثا خاصا بـ كورونا.
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