دون خسائر بالأرواح..ننشر تفاصيل حريق نادى المهندسين بالزمالك

أكد اللواء هشام أبوسنة رئيس نقابة مهندسين القاهرة انه في حوالي الساعة الواحدة والنصف فجر اليوم الجمعة ٢٥ ديسمبر وبعد خروج جميع رواد النادي والعاملين به وكان متواجد فقط افراد الامن والحراسة نشب حريق في نادي المهندسين بابوالفدا بمنطقة "المنشأ الخفيف" للمحلات المؤجرة بطول ٢٠م وعرض ٤م وهي عبارة عن عدد 4 محلات مؤجرة بالكامل عبارة عن محلات" البيتزا والكريب وكافتيريا والسندوتشات".
واشار رئيس نقابة مهندسين القاهرة الي ان الحريق التهم محتويات هذه المحلات بالثلاجات والديب فريزر وجميعها تخص المستأجر لهذه المحلات.
وأضاف أبوسنه انه تم السيطرة علي الحريق بعد حوالي ساعة وبدون وقوع أي إصابات او خسائر في الأرواح.
وأكد أن باقي منشآت النادي والمطاعم والصالونات والمكاتب الإدارية وكافة الخدمات والممشى النيلي جميعها بخير ولم يمسسها الحريق مطلقا.
لفت رئيس نقابة مهندسين القاهرة الى ان النادي يستقبل أعضائه من المهندسين واسرهم بشكل كامل وطبيعي ، وجاري حاليا استكمال الإجراءات القانونية من النيابة العامة والمعمل الجنائي
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