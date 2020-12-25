نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد زيادة الأسعار.. كافة التفاصيل عن قرار حصيلة الزيادة في أسعار البنزين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس عن إصدار القرار رقم 699 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة1988 بشأن حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة.

وترصد الفجر في السطور التالية كافة التفاصيل عن حصيلة الزيادة في أسعار البنزين:

موعد سعر البنزين:

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية لإعلان السعر الجديد في موعد أقصى 10 يناير.

سعر البنزين الجديد:

ومن المتوقع أن ينعقد الاجتماع السادس للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، وذلك في بداية شهر يناير 2021 المقبل.

نص المادة:

ووفق لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي فات المادة الأولي، من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، تنص علي أن يستبدل بنص المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 النص الآتي:" توزع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1980 المشار إليه بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة67% والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.

أسباب ارتفاع أو انخفاضه البنزين:

كان الاجتماع الأخير للجنة استعرض متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يونيو أكتوبر 2020 الماضي مقارنة بالفترة مارس يونيو 2020، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضي بتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

كما أنه يتم تحديد قرار اللجنة بشأن الأسعار بشكل ربع سنوي، بناءً على التغير في متوسط الأسعار العالمية لخام البترول برنت، وأيضا التغير في سعر صرف الجنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة على تحديد السعر الجديد

السعر الحالي للبنزين:

وكانت الحكومة المصرية قررت يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020، تثبيت الأسعار الأخيرة للمنتجات البترولية في السوق المحلية، وذلك لفترة ثلاثة أشهر من أكتوبر حتى نهاية 2020، وذلك بعد توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وبحسب القرار، تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، و6.75 جنيه للتر السولار.