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انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 25/12/2020 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ننشر جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، حيث نواصل من خلال خدمة الوظائف الخالية المقدمة من مصر فايف في نشر مختلف الوظائف وفرص العمل المتاحة في كبرى الشركات والمصانع، والتي تتناسب مع جميع المؤهلات، ونستعرض اليوم الجمعة عدد جديد من الوظائف المنشورة بجريدة الوسيط في عددها الصادر 25/12/2020 على مصر فايف.
نشرت جريدة الوسيط اليوم الجمعة مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات والمجالات، لجميع المؤهلات، من سكرتارية ومسئولين تسويق وسائقين وفنيين في مختلف التخصصات وعمال ومحاسبين وأفراد امن ومشرفين مبيعات ومندوبين مبيعات ومهندسين وأمناء مخازن ومحامين و شيفات وتلي سيلز وغيرها من الوظائف المتميزة، وذلك للعمل بكبرى الشركات والمصانع والمكاتب، ونتابع الآن عرض اهم الوظائف المقدمة من كبرى الشركات كالتالي:-
وظائف آخري:
وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 25/12/2020
- وظائف خالية بشركة اتصالات كبرى.
- مطلوب فنين صيانة للعمل فورا بشركة خدمات كبرى.
- وظائف خالية بشركة تجارية كبرى تعمل في مجال المنظفات الصناعية.
- مطلوب مهندسين زراعيين للعمل بشركة كبرى.
- فرص عمل بشركة تجارية كبرى.
- وظائف خالية بشركة برمجة ونظم أمنية كبرى.
- فرص عمل بشركة توكيلات واستيراد كبرى.
- وظائف خالية لجميع المؤهلات بشركة صناعية عالمية تعمل في مجال الأجهزة الكهربائية بمدينة السادس من أكتوبر.
ونتابع الآن بالصور عرض جديد وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية اليوم الجمعة 25/12/2020 على مصر فايف.
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