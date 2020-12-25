احتفالات الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد مستمرة

جدة - نرمين السيد - واحتفلت كاتدرائية القيامة، بعيد الميلاد المجيد، وترأس الصلاة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية، والأب يوحنا جورج راعى الكاتدرائية، وذلك مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة الجميع.

كما ترأس الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، صلاة القداس الإلهى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا، وذلك بمشاركة الأب إيليا الكرملي، والأب چاك الكرملي، والأب يوحنا الكرملي.

وقبل بداية القداس، قدم كورال "الوردة الصغيرة" عدة ترانيم عن الميلاد، حضر للتهنئة بالعيد أعضاء مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج، وكذلك عن دائرة الساحل، كما حضر أيضًا لتقديم التهنئة مأمور قسم شرطة الساحل.

واحتفلت كنيسة سيدة البشارة للأقباط الكاثوليك بالمهاجرين، بعيد الميلاد المجيد، حيث ترأس الأب ماجد مؤنس، راعى الكنيسة صلاة القداس الإلهى الاحتفالى، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية والعلاجية.

واحتفلت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأشمون المنوفية، بقداس عيد الميلاد المجيد، وترأس القداس الإلهى الأب بطرس اسطفان راعى الكنيسة، بحضور مع الشعب والشمامسة، وخلال العظة تحدث عن استقبال يسوع فى قلوبنا فى زمن الميلاد، تمنى للجميع الفرح والخير والسلام منشدين معًا "المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة".