نادى القضاة ناعيا المستشار لاشين إبراهيم: سيرته عطرة وجهوده محمودة

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، فى بيان اليوم الجمعة، إن مجلس إدارة نادى قضاة مصر ينعى ببالغ الحزن والأسى المستشار الجليل لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وإذ يستذكر نادى القضاة بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة، إذ أفنى الفقيد حياته فى خدمة القضاء، والتى بدأت عند تعيينه وكيلًا للنائب العام عقب تخرجه من كلية الحقوق عام 1980، وتدرج بالعمل القضائى حتى أصبح نائبًا لرئيس محكمة النقض، ثم ترأس الهيئة الوطنية للانتخابات منذ عام 2017 والتى تولت فى عهده الإشراف على العديد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء على تعديل الدستور، وكان فيها مثالًا يحتذى به للقاضى المصرى.

وتابع البيان: "وإذ يتقدم نادى قضاة مصر بأحر التعازى لأسرة الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله و ذويه جميل الصبر والسلوان".