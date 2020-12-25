رئيس الشيوخ يهنئ المسيحيين الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

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وقامت فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، نائبة عن رئيس المجلس، بزيارة لمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك نقلت خلالها تمنيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس وأعضاء مجلس الشيوخ، لقداسته بعام ميلادى يحمل الأمن والاستقرار للجميع.
وأشارت إلى ما يمثله هذا العيد من معانى الحب والسلام واللحمة الوطنية بين جميع المصريين على اختلاف انتماءاتهم الدينية، مشيدة بما تبديه القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى من حرص على مشاركة أبناء الشعب المصرى الواحد فى جهود رفعة ورقى البلاد.
كما تمنت أن يزيح الله الغمة والبلاء عن مصر والعالم أجمع، مشددة على ضرورة أن يلتزم الجميع بما تشير إليه الدولة من إجراءات احترازية لتخفيف آثار الوباء بقدر الإمكان.
من جهته أكد قداسة البابا، سعادته البالغة بتهنئة مجلس الشيوخ، متمنياً لرئيس وأعضاء المجلس أياما سعيدة مباركة، موضحاً الدور الكبير المنتظر من المجلس أن يسهم به فى المنظومة التشريعية المصرية، مؤكدا وقوف جميع المصريين خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.
حضر اللقاء المستشار دكتور جميل حليم عضو مجلس الشيوخ.
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