أخبار مصرية

رئيس الشيوخ يهنئ المسيحيين الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

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مريم يوسف 2020-12-25 15:16 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة للأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حسب التقويم الغربى.

وقامت فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، نائبة عن رئيس المجلس، بزيارة لمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك نقلت خلالها تمنيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  والمستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس وأعضاء مجلس الشيوخ، لقداسته بعام ميلادى يحمل الأمن والاستقرار للجميع.

صورة من اللقاء

وأشارت إلى ما يمثله هذا العيد من معانى الحب والسلام واللحمة الوطنية بين جميع المصريين على اختلاف انتماءاتهم الدينية، مشيدة بما تبديه القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى من حرص على مشاركة أبناء الشعب المصرى الواحد فى جهود رفعة ورقى البلاد.

كما تمنت أن يزيح الله الغمة والبلاء عن مصر والعالم أجمع، مشددة على ضرورة أن يلتزم الجميع بما تشير إليه الدولة من إجراءات احترازية لتخفيف آثار الوباء بقدر الإمكان.

من جهته أكد قداسة البابا، سعادته البالغة بتهنئة مجلس الشيوخ، متمنياً لرئيس وأعضاء المجلس أياما سعيدة مباركة، موضحاً الدور الكبير المنتظر من المجلس أن يسهم به فى المنظومة التشريعية المصرية، مؤكدا وقوف جميع المصريين خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

حضر اللقاء المستشار دكتور جميل حليم عضو مجلس الشيوخ.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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