احتفالات كنائس الروم الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى عرض لاحتفالات بعض الكنائس:

كنيسة سيدة البشارة بشبرا

احتفلت كنيسة سيدة البشارة بقداس عيد الميلاد المجيد، إذ بدأت الصلاه بتلاوة صلاة السحر، ثم صلاة القداس الإلهى.

وترأس الصلاه الأرشمندريت بيوس فرح، راعى الكنيسة، والوكيل البطريركى بالقاهرة، بمشاركة چوقة الكنيسة برئاسة الأستاذ أشرف حداد.

وقبل بدء العظه قرأ الأب بيوس تهنئة صاحب الغبطة البطريرك يوسف الأول العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك من دمشق إلى الرعية فى القاهرة.

كنيسة القديس يوسف بالزيتون

احتفلت كنيسة القديس يوسف بالزيتون بعيد الميلاد المجيد، حيث بدات الصلاة بتلاوة صلاة السحر، ثم صلاة القداس الإلهى التى ترأسها الأرشمندريت كيرلس مشنتف، راعى الكنيسة.

كنيسة القديس كيرلس بمصر الجديدة

احتفلت كنيسة القديس كيرلس بمصر الجديدة، بقداس عيد الميلاد المجيد، بدأت الصلاة بتلاوة صلاة السحر، صلاة الذبيحة الإلهية التى ترأسها راعى الكنيسة، الإيكونومس رفيق جريش، بمشاركة چوقة الكنيسة برئاسة أمير لكح.

كنيسة العذراء الطاهرة بمصر الجديدة

احتفلت كنيسة العذراء الطاهرة بمصر الجديدة بقداس عيد الميلاد المجيد، حيث بدأت الصلاة بصلاة السحر، صلاة القداس الإلهى التى ترأسها راعى الكنيسة، الأرشمندريت موريس خورى، والأب "يوسف" نبيل أشعياء، راعيا الكنيسة، وبمشاركة الأب "يوحنا" رامز قللينى، وبحضور جوقه الكنيسة برئاسة أشرف شتوى.

كنيسة مريم سيدة السلام بجاردن سيتى

احتفلت كنيسة مريم سيدة السلام بجاردن سيتى بعيد الميلاد المجيد، إذ ترأس صلاة الذبيحة الإلهية الأرشمندريت جورج فراس، راعى الكنيسة، وبمشاركة چوقة الكنيسة برئاسة الدكتور نادر عكاوى.

كاتدرائية سيدة النياح بالإسكندرية

احتفلت كاتدرائية سيدة النياح بالإسكندرية بعيد الميلاد المجيد، إذ ترأس صلاة القداس الإلهى الأرشمندريت سمير سعادة، الوكيل البطريركى بالإسكندرية.