جامعة جنوب الوادى: الدراسة لم تتوقف وخصصنا حجرة للعزل بالمستشفى الطلابى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، استمرار الدراسة فى الجامعة ولا توقف للعملية التعليمية والمحاضرات فى مواعيدها، ولا توجد أى قررات بتوقف الدراسة التى تسير وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المسُتجد.





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