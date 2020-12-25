الحكومة تنفى وجود عجز فى مياه الرى

جدة - نرمين السيد - وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز فى مياه الرى يؤدى لبوار الأراضى الزراعية، تواصل مع وزارة الموارد المائية والرى، والتى نفت تلك الأنباء.



وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لوجود عجز فى مياه الرى سواء بمحافظة الفيوم أو غيرها من المحافظات، مُوضحةً التزام الحكومة بتوفير كافة الاحتياجات المائية اللازمة لرى جميع الزراعات بكافة محافظات الجمهورية، مع ضمان توزيعها بكفاءة طبقاً للخطة الموضوعة، مُشددةً على حرص الدولة على تطبيق منظومة الرى الحديث فى الأراضى الزراعية، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

أضافت: "وفى إطار حرص الدولة على توفير المياه لكل المنتفعين بالقطاع الزراعى، فإنه يتم المرور والمتابعة بشكل يومى لضمان توفير المياه والوقوف على حالة الترع والمصارف والمحطات بكل المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال رصد أى مخالفات أو تعديات على المجارى المائية، ولم يتم رصد أو ورود أى شكاوى تذكر فيما يخص نقص مياه الرى".