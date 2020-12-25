الأحد المقبل.. التأمينات تبدأ صرف معاشات يناير بتكلفة 25 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى بيان اليوم الجمعة، جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى والمقدر عددهم بـ 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 3 يناير2021، على أن يتم الصرف لباقى الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة.

وأوضح رئيس هيئة التأمين الإجتماعى أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعه الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.

وفى سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الأول من الشهر.

وتابع رئيس هيئة التأمين الإجتماعى أنه لتحقيق رغبة الهيئة فى تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالى لأصحاب المعاشات، وضعت الهيئة خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات فى القطاع المصرفى من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التى تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة".