"الخارجية" تنعي المستشار لاشين إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات

نعت وزارة الخارجية، ببالغ الحزن وعميق الأسى المغفور له بإذن الله المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقص ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، والذي وافته المنية. وقدم وزير الخارجية سامح شكري ونائب وزير الخارجية وأعضاء الوزارة خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأعضاء الهيئات القضائية ، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته. وقال بيان رسمي للوزارة إن الفقيد كان مثالاً يُحتذى به في العمل الوطني المخلص وقامة قضائية مشهود لها، وأسهم خلال رئاسته للجنة العليا للانتخابات في خدمة الوطن عبر تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع بالعديد من الاستحقاقات الدستورية والانتخابية خير ممارسة خلال السنوات الأخيرة.

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