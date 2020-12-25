الرئيس السيسي يترجل من سيارته استجابة لمواطنين بالشارع: بنحبك يا ريس.. تحيا مصر (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، إنسانية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واستجابته أثناء جولاته لهتافات مواطنين بالشارع «بنحبك يا ريس وتحيا مصر»، وترجل من سيارته لتحيتهم، وهو ما يظهر مدى الحب والود المتبادل بين رئيس مصر وشعبه.

ورصد الفيديو فرحة المصريين في الشارع، أثناء نزول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من سيارته لتحيتهم بعد الهتافات باسمه، والتعبير على تأييدهم وحبهم للرئيس السيسي.