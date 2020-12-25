الهيئة الوطنية للصحافة تنعى المستشار لاشين

نعت الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسًا وأعضاءً وعاملين، المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتوفى المستشار لاشين ابراهيم صباح اليوم متأثرا باصابته بفيروس كورونا.. داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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