نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مهندسي القاهرة: حريق نادي المهندسين بالزمالك لم يسفر عن أي خسائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء هشام أبو سنة رئيس نقابة مهندسين القاهرة، على أنه في حوالي الساعة الواحدة والنصف فجر اليوم الجمعة ٢٥ ديسمبر، وبعد خروج جميع رواد النادي والعاملين به وكان متواجد فقط أفراد الأمن والحراسة نشب حريق في نادي المهندسين بابوالفدا بمنطقة "المنشأ الخفيف" للمحلات المؤجره بطول ٢٠م وعرض ٤م وهي عبارة عن عدد اربع محلات مؤجرة بالكامل عبارة عن محلات" البيتزا والكريب وكافتيريا والسندوتشات".

وأشار رئيس نقابة مهندسين القاهرة، إلى أن الحريق التهم محتويات هذه المحلات بالثلاجات والديب فريزر وجميعها تخص المستأجر لهذه المحلات.

وأضاف أبو سنة، أنه تم السيطرة علي الحريق بعد حوالي ساعة وبدون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح

واكد ان باقي منشآت النادي والمطاعم والصالونات والمكاتب الادارية وكافة الخدمات والممشي النيلي جميعها بخير ولم يمسسها الحريق مطلقا، لافتا النظر إلى ان النادي يستقبل أعضائه من المهندسين وأسرهم بشكل كامل وطبيعي، وجار حاليا استكمال الإجراءات القانونية من النيابة العامة والمعمل الجنائي.