نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "معرض منحوتات قلم رصاص" احتفالًا بمرور 117 عاما على متحف الفن الإسلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يوم الاثنين 28 ديسمبر بذكرى مرور 117 عام على الافتتاح.

وبهذه المناسبة ينظم متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بالتعاون مع قصر البارون امبان العديد من الفعاليات التي تستمر لمدة أسبوعين.

تبدأ أولى الفعاليات بمتحف الفن الإسلامي يوم 28 في الواحدة ظهرا بافتتاح معرض بعنوان: كنوز من رصاص، وهو المعرض الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط والذي يعرض منحوتات علي سن القلم الرصاص لروائع من مقتنيات متحف الفن الاسلامي والتي لها روابط فنيه وتاريخية بقصر البارون امبان.

وتعرض هذه المنحوتات للجمهور عن طريق العدسات المكبرة، بالإضافة إلى صورة التحفة الأصلية التي تعلو المنحوتة، في حين يسلط المتحف الضوء على أهم مقتنياته التي لها علاقة بفترة بناء قصر البارون امبان.

وفي ذات السياق يتم افتتاح معرضا للصور الفوتوغرافية بمقر قصر البارون امبان بمصر الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 29 / 12 في تمام الساعة الواحده ظهرا تحت عنوان: من باب الخلق لهليوبوليس، ويتضمن المعرض عدد 35 لوحة فنية فوتوغرافية من روائع متحف الفن الإسلامي بالقاهرة والتي تعكس الصلات الفنية والثقافية والتاريخية بين متحف الفن الإسلامي وقصر البارون، وتقام على هامش هذه الاحتفالات العديد من الورش الفنية والتعليمية والندوات التثقيفية.