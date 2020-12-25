نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن فى أسبوع 'مساعدات..افتتاحات..اجتماعات.. بروتوكولات..وإطلاق مبادرات' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشاط مكثف شهدته وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة أيام الماضية، حيث وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، بمتابعة الحالات الأولى بالرعاية وصرف مساعدات فورية، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لانتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية،وتنفيذ تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ببحث توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفنانين،وغيرها من الأنشطة على مدى الأسبوع نستعرضها فى التقرير التالى« التضامن فى أسبوع».

_مساعدات لـ«مسنة بالجيزة»:-

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة ببحث ودارسة الاستغاثة المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي أشارت إلى سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن التي تعيشها السيدة المسنة محل الاستغاثة والتي تبلغ من العمر ٧٠ عام وتقيم بشارع ترعة زنين بشارع غريب فايد بمحافظة الجيزة.

وتقوم السيدة بأعمال النظافة لتوفير نفقات المعيشة، ومن خلال بحث حالة المواطنة تبين أنها أرملة وتتقاضي معاش ضماني قدره ٣٦٠ جنيها ولديها ابن وابنة متزوجين ويقيمون بعيدا عنها وهي تسعى دائما لتوفير نفقات المعيشة من خلال عملها وتتلقي بعض المساعدات من أهالي الخير وتقيم بمنزل دور أرضي عبارة عن حجره ومدخل وحمام في حدود ٢٠ م وتعاني من سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن.

وفي هذا الإطار تقرر صرف مساعدة مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بقيمة ( ٢٠٠٠) جنيه، بالإضافة إلي التتسيق مع الجمعيات الاهلية ببولاق لتقديم المساعدات اللازمة.

_البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر، أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المرحلة الأولى من البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لانتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وتهدف المنظومة لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة وملائمة مع توفير برامج القياس العلمي والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأقصى والمساهمة الفعالة في دمجهم في التعليم بكاف مستوياته وفي العمل وفي المجتمع بأكمله.

_ افتتاح المركز الرئيسي لمؤسسة "الدواء للجميع" الخيرية

وافتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مطلع الأسبوع المركز الرئيسي لمؤسسة الدواء للجميع الخيرية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، والتي تهدف لتوفير الدواء والاجهزة الطبية المنزلية للمرضى غير القادرين من خلال منظومة متكاملة تبدأ باستقبال الأدوية المنزلية المهدرة من المتبرعين وفرزها والتأكد من سلامتها وإعادة توزيعها على المرضى المحتاجين مجانا بعد العرض على اللجنة الطبية، وذلك تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمبادرات المؤسسة التي تركز على الصحة والفقر وجودة الحياة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتناول الفقر من منظور متعدد الأبعاد وليس مادي فقط.

_ إعلان نتائج مسابقة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى نتيجة المسابقة التى أطلقتها فى إبريل الماضى تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حول أهم الاجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد وذلك بعد التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، حيث قام أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن للمؤسسات الأهلية بإجراء الاختيار إليكترونيًا لتحديد الفائزين فى المسابقة.

وخصصت وزيرة التضامن الاجتماعي 200 جائزة بإجمالي 200 ألف جنيه بقيمة ألف جنيه لكل فائز يتم صرفها من خلال تحويل بريدي على أن يكون الفائز من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة مع مراعاة معايير محددة تضمن اختيار فائزين من كافة المحافظات المشاركة في المسابقة وأن تضم نسبة على الأقل 50% من الإناث وأن تراعي تمثيل الشباب تحت 35 سنة وأيضًا مراعاة وجود فائزين أكثر من 35 سنة.

ومن المقرر أن تطلق الوزارة مع بداية العام الجديد مسابقات معرفية جديدة في المجالات والقضايا الإجتماعية المختلفة، وذلك بهدف تحفيز الفئات الأولى بالرعاية في المشاركة ورفع وعيهم بالمعلومات الصحيحة في كافة المجالات الإجتماعية والصحية والاقتصادية.

_ بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر وجامعة عين شمس

وفي إطار سياسات الهلال الأحمر المصري والتي تستهدف توسيع قاعدة شركاء العمل وتقديم الدعم المجتمعي لكافة الجهات والمؤسسات بالمجتمع المصري، وقعت نيفين القباج وزير ة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري، بروتوكول تعاون مشترك الأثنين الماضى بين جمعية الهلال الأحمر المصري وجامعه عين شمس ويمثلها الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

ويستهدف البروتوكول تقديم حزمة من الخدمات الطبية وأنشطة الرعاية والتوعية الصحية وخدمات الاسعاف الأولي وخدمات الدعم النفسي الاجتماعي للفئات المحرومة في القاهرة وجميع المحافظات من خلال القوافل الطبية.

_ افتتاح مشروعات بيوجاز بـ«المنيا»

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مشروع وحدات بيوجاز منزلية بقرية بني حسن بالمنيا بواقع 60 وحدة من روث الحيوانات، وذلك بحضور المهندس طارق أبو النجا رئيس قطاعات العمليات لبنك الكويت الوطني،والدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا ولفيف من قادة العمل البيئي والمجتمعي والشباب وممثلي المجتمع المدني.

وقامت وزيرتا التضامن الاجتماعي والبيئة بتسليم شهادات للمهندسين والفنيين المتدربين في المشروع.

_ تفقد وحدات مشروع البيوجاز بقرية بني حسن

وتفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة يرافقهما اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وحدات البيوجاز التي تم افتتاحها صباح اليوم ضمن مشروع ٦٠ وحدة بيوجاز منزلي بقرية بني حسن بالمنيا.

_ توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفنانين

وتنفيذا للتكليف الرئاسي بتحسين معاشات الفنانين التشكليين، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفنى والثقافى، عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماعًا مع محمد سعفان وزير القوي العاملة، وذلك بحضور الدكتورة صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وممثلين عن وزارة الثقافة، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من ممثلي النقابات الفنية والمتخصصين، حيث تم استعراض المشكلات التى تواجه العاملين فى القطاع الفنى والثقافى.

_ جوائز مهرجان يوسف شاهين:-

وحصدت وزارة التضامن الاجتماعي علي جائزة افضل فيلم تسجيلي بمهرجان يوسف شاهين في دورته الحادية عشرة عن فيلم "عيون بصيرة "،كما حصد الفيلم علي جائزة الجمهور أيضا،اما عن فيلم "ديارنا الفيوم" فقد حصد جائزة افضل سيناريو وتسلم الجوائز المخرج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي.

وتم انتاج فيلم عيون بصيرة بالتعاون مع مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية في اطار الحملة التي اقامتها بالمؤسسة برعاية الوزارة عن التوعية بضعاف البصر في مطلع هذا العام وحصل الفيلم بعد عرضه في المهرجان على إشادة واسعة من المخرجين والنقاد والجمهور.

كما حصد فيلم ديارنا الفيوم علي جائزة افضل سيناريو والذي يتناول قصة سيدتين من الفيوم اصبحوا علامة فارقة في اهم ما تشتهر به المحافظة في مجال صناعة الخوص والحذف.

_ لجنة تنظيم عمل الحضانات غير المرخصة:-

وترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة عمل الحضانات غير المرخصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رقم ٢٣٧١ لسنة ٢٠٢٠ والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة المتجددة، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،وعدد من الخبراء.

واستعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الوضع الحالي للحضانات المرخصة والتي يبلغ عددها 14.281 حضانة، بإلإضافة الى غير المرخصة ويبلغ عددها 10.488 حضانة، أي اجمالي 24.769 حضانة،

كما تم عرض التحديات الخاصة بمنظومة التراخيص الحالية.