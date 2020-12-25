نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مصر للطيران" تسير غدا 66 رحلة دولية وداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مصر للطيران عن تسير غدا السبت، رحلاتها إلى 66 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 5814 راكبا، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (بيروت، بغداد، أكرا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، مدريد، باريس، اسطنبول، ميلانو، بروكسل، جنيف، كوبنهاجن، امستردام، موسكو، ميونيخ، نيويورك، برلين،الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا، إربيل)، بالإضافة إلي 22 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5814 راكب.



وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.



ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.



كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.