'الأعلى للإعلام' ينعى المستشار لاشين إبراهيم: وطني عمل حتى آخر أيام حياته

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أحمد جودة - القاهرة - نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال المجلس في بيان له، إن المستشار لاشين إبراهيم ظل حتى آخر أيام عمره يعمل بجد وإخلاص في خدمة بلاده، وكان وطنيًا شريفًا، واستطاع أن يعبر مع زملائه في إنجاز الاستحقاقات الدستورية بانتخابات مجلسى الشيوخ والنواب باحترافية عالية.

وتقدم المجلس لعائلته الكريمة، بخالص العزاء، راجيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسُلوان.