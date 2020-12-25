نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الهجرة تشارك في المعسكر السادس لـ"اتكلم عربي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، عبر تطبيق "زووم"، في فعاليات المعسكر السادس لمبادرة "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية ودولة والذين بلغوا نحو 50 طفلا، بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات.

جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربي"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الضغط هنا