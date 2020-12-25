نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الأمطار.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس رأس السنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا السبت الموافق 25 ديسمبر 2020 وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 31 ديسمبر 2020.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الأولى من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدا السبت:

أمطار خفيفة (40% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة إلى متوسطة أمطار خفيفة (20 تقريبا) على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة

أمطار خفيفة (20% تقريبًا): علي مناطق من جنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأحد المقبل:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الإثنين المقبل:

أمطار خفيفة (30 % تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة (30 % تقريبا) على مناطق من حلايب وشلاتين

شبورة مائية صباحا: على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء المقبل:

أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الخميس المقبل:

أمطار خفيفة (30 % تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.