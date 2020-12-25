نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين ناعيًا المستشار لاشين إبراهيم: فقدنا رمزًا قضائيًا كبيرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى نقيب الإعلاميين، الدكتور طارق سعدة، ببالغ الحزن والأسى، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات،والذي وافتة المنية صباح اليوم، متاثرًا بفيروس كورونا المستجد.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان له، إن المرحوم المستشار لاشين إبراهيم أدى مهامًا وطنية كبيرة في مجالي القضاء والإشراف على الانتخابات التشريعه والنيابية؛ فكان رجلًا وطنيًا من الطراز الأول، وبذل مجهودًا كبيرًا في اكتمال الغرفتين التشريعيتين، لاستكمال الاستحقاقات البرلمانية لمجلس الشيوخ ثم النواب.

واختتم نقيب الإعلاميين بيانه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وذويه الصبر والسُلوان.