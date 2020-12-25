انت الان تتابع تفاصيل خبر أول تعليق من الحكومة حول لافتات “الخطر يقترب” الموجودة في الشوارع والميادين العامة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تحدث المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حول وجود لافتات تحمل عبارات “الخطر يقترب” في بعض الميادين والشوارع في عدة محافظات خلال الساعات الماضية، مشددًا على كون الحكومة المصرية لم تقم بتعليق هذه اللافتات على الإطلاق، ومشيرة إلى صدور تعليمات بإزالة هذه اللافتات في أسرع وقت ممكن تجنبًا لحدوث بعض الهلع والخوف لدى المواطنين في مختلف المحافظات.

موقف الحكومة من لافتات “الخطر يقترب”

أوضح مجلس الوزراء في بيان رسمي للمركز الإعلامي، بأن بعض وسائل الإعلام قد نقلت بشكل خاطئ أنباء عن كون الحكومة المصرية هي من قامت بتعليق هذه اللافتات في الشوارع والطرقات مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، ولكن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، مطالبة كل وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحذر عند نشر أي أخبار من شأنها بأن تمس الشأن الداخلي للمواطنين في مختلف المحافظات.

سبب تعليق لافتات “الخطر يقترب” في كافة المحافظات

كشفت المصادر الرسمية في مجلس الوزراء عن كون لافتات “الخطر يقترب” هي لافتات إعلانية تابعة لإحدى شركات الدعاية والإعلان بالقاهرة، ولا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالحكومة أو بتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح مجلس الوزراء على إنه قد أصدر تعليمات صارمة بشأن إزالة تلك اللافتات خلال الفترة المقبلة وفي أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حدوث أي أزمات أو قلق لدى المواطن البسيط الذي من الممكن بأن لا يفهم ما هو الهدف وراء وضع تلك اللافتات في هذا التوقيت بالتحديد.