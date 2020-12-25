انت الان تتابع تفاصيل خبر التربية والتعليم تحسم الجدل وتنفي “وقف الدراسة”.. وتؤكد: “القرار سيادي وليس لنا يد فيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل بشأن قرار وقف الدراسة سواء في المدارس أو الجامعات، مؤكدة بأن كافة التقارير التي تتحدث عن هذا الأمر غير صحيحة على الإطلاق، ولا توجد أي أنباء رسمية حول صدور قرار بوقف وتعليق الدراسة في أي محافظة حتى هذه اللحظة، ومطالبة جميع وسائل الإعلام المصرية بنشر الأخبار الصحيحة فقط والتي تتعلق بمسائل حساسة مثل توقف وتعليق الدراسة.

التربية والتعليم: قرار وقف الدراسة هو قرار سيادي من المقام الأول

قالت التربية والتعليم بأن الحكومة المصرية لم تصدر بعد أي قرارات تتعلق بوقف أو تعليق الدراسة خلال الفترة المقبلة، مشددة على كون مجلس الوزراء هو الجهة المختصة باتخاذ مثل هذه القرارات وليس وزارة التربية والتعليم، حيث يعد هذا القرار من القرارات السيادية التي لا يمكن أن يتم الإعلان عنها من خلال وزارة أو هيئة بل من خلال بيان رسمي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

والجدير بالذكر بأن وزارة التربية والتعليم كانت قد أكدت كذلك بأنه في حالة وقف وتعليق الدراسة داخل المدارس، فإن هذا الأمر لن يعني إلغاء العام الدراسي، بل سيتم استكمال الدراسة بشكل إلكتروني أونلاين عبر المواقع والمنصات الإلكترونية التي تم تجهيزها من قبل الوزارة.

دعوات وقف الدراسة تجتح مواقع التواصل الاجتماعي

ويذكر بأن الساعات الماضية كانت قد شهدت ارتفاع واضح في أعداد المصابين بفيروس كورونا وتجاوز عدد المصابين نحو 1000 مصاب في يوم الخميس الماضي، وهو الأمر الذي جعل المخاوف تزداد لدى المواطنين وظهرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الحكومة المصرية بوقف وتعليق الدراسة في أسرع وقت ممكن خوفًا من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب الصغار في مختلف المدارس وهو الأمر نفسه بالنسبة لطلاب الجامعات.