بالصور .. تطور خطير في حالة موسيماني بعد إصابته بكورونا

انتاب المسئولين داخل النادي الأهلي القلق حول حالة بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد استمراره داخل الحجر الصحي لاكثر من أسبوع، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وظهرت اليوم نتيجة المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا والتي خضع لها موسيماني مساء أمس، وعلى عكس التوقعات بشفائه إلا أن نتيجة المسحة ظهرت إيجابية، مما يعني استمراره داخل الحجر الصحي. اقرأ أيضا: ظهور مسحة موسيماني الجديدة لفيروس كورونا!



وما زاد القلق، هو ظهور بعد الأعراض على الجنوب أفريقي، مثل السعال ودرجة الحرارة العالية، وهي الأعراض المعروفة عن الكوفيد 19، والتي لم يكن يعاني منها بيتسو خلال الفترة الماضية

الكورونا تنتقل للاعبي الأهلي لم يصبح بيتسو موسيماني، هو الوحيد المصاب بفيروس كورونا داخل النادي الأهلي، حيث أنه بعد إصابته بأيام قليلة، وقبل سفر النادي الأهلي لخوض أولى ميارياته في مستهل مشواره الأفريقي، ظهرت 4 إصابات داخل بعثة الفريق. حيث أصيب ثلاثة من لاعبي النادي الاهلي بفيروس كورونا وهم محمد مجدي "أفشة"، عمرو السولية، ورامي ربيعة، بالإضافة إلى إصابة محمد دماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة، مما ادى لتعيين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، كرئيس للبعثة وقتها. اقرأ أيضا: موسيماني معلقا على هدف أفشة في الزمالك: "كلما شاهدته أشعر بالقشعريرة" الأهلي بدون موسيماني خاض الاهلي بدون مديره الفني بيتسو موسيماني مباراتين الأولى ببطولة الدوري والثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وفي المباراتين تولى كافين جونسون المدرب العام للفريق مهمة القيادة الفنية في غياب بيتسو. في المباراة الأولى فاز فيها النادي النادي الاهلي على فريق غزل المحلة، بنتيجة 3-0 على حساب غزل المحلة، في مباراة جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، وسجل الأهداف كل من محمد شريف (هدفين)، محمود عبدالمنعم "كهربا" (هدف).

اقرأ أيضا: عاجل.. عرض جديد ومحاولة أخيرة من الأهلي لضم صفقة موسيماني المباراة الثانية جمعت بين الأهلي وفريق سينوديب بطل النيجر، في مباراة خارج الديار، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، والتي فاز فيها النادي الأهلي بنتيجة 1-0، عن طريق هدف صاروخي سجله أليو ديانج في الشوط الأول من المباراة. يذكر أن الأهلي ينتظر مواجهة الاتحاد السكندري في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة، وذلك يوم الإثنين المقبل.

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