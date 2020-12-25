Home Alone يتصدر "التريند" مع اقتراب احتفالات رأس السنة بسبب كعكة

Home Alone تصدر الفيلم المشهور محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك تزمنًا مع اقتراب بداية العام الجديد واحتفالات رأس السنة، حيث ارتبط فيلم Home Alone بأعياد عيد الميلاد المجيد.

اعتاد جميع المواطنين من مختلف الدول مشاهدة فيلم Home Alone مع بداية كل عام، حيث تحرص العديد من القنوات على إذاعته في الأول من يناير كل عام لتجتمع الأسر في أمسية كوميدية مختلفة على الرغم من كونه من الأفلام القديمة إلا أن له طابع مميزًا لدى الجمهور.

Home Alone

قامت الشيف ميشيل ويبوو، بتصميم كعكة من خبز الزنجبيل تشبه منزل ماكاليستر، بمناسبة مرور ثلاثون عامًا على عرضه، حيث أنه تم عرضه للمرة الأولى في نوفمبر عام 1990.

استغرقت تصميم كعكة منزل ماكاليستر الصالحة للأكل أكثر من 300 ساعة، وتكفلت شركة Disney تكلفتها.

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الجدير بالذكر، أن فيلم Home Alone تدور أحداثه حول صبي يبلغ من العمر 8 سنوات، اسمه كيفن ماكاليستر، يلعب دوره الممثل ماكولي كولكين، الذي تتركه أسرته سهواً عند سفرهم لقضاء الإجازة بالخارج، ولأنه الوحيد الموجود في المنزل، فيحاول حماية نفسه بكافة الطرق من اللصوص المتربصين له.