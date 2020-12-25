وزير الأوقاف ينعي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية، صباح الجمعة.
ودعا وزير الأوقاف، الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله و ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يعوض الأسرة القضائية فيه خيرا، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم في خدمة وطنه.
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وتوفي صباح اليوم المستشار "لاشين"، عن عمر ناهز 64 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا، ونعته عدد من الهيئات من بينها تنسيقية شباب الأحزاب.
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