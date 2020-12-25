خاص | موسيماني غير مقتنع بطاهر ويطلب التعاقد مع هذا اللاعب في أسرع وقت

تفاجأ مسؤولوا النادي الأهلي، بعدما أبلغهم المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بعدم اقتناعه بإمكانيات لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر، الذي تعاقد النادي الأهلي معه مطلع هذا الموسم قادما من المقاولون العرب.

وكلفت صفقة طاهر محمد طاهر خزينة النادي الأهلي أكثر من 20 مليون جنيه، وأصبح حديث الشارع الرياضي، كونه سيكون البديل المناسب لرمضان صبحي، الذي ترك النادي الأهلي لينتقل إلى بيراميدز.

وبالرغم من أن طاهر لم يلعب سوى 4 مباريات فقط بقميص النادي الأهلي، إلا أنه من الواضح، أن هذا العدد المحدود من المباريات، ان كافيا ليطلق موسيماني فرمانه، خاصةً مع كثرة الإصابات التي تلحق باللاعب، ورفضه الدائم للجلوس على دكة البدلاء.

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