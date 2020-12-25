خاص | موسيماني غير مقتنع بطاهر ويطلب التعاقد مع هذا اللاعب في أسرع وقت

تفاجأ مسؤولوا النادي الأهلي، بعدما أبلغهم المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بعدم اقتناعه بإمكانيات لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر، الذي تعاقد النادي الأهلي معه مطلع هذا الموسم قادما من المقاولون العرب.
وكلفت صفقة طاهر محمد طاهر خزينة النادي الأهلي أكثر من 20 مليون جنيه، وأصبح حديث الشارع الرياضي، كونه سيكون البديل المناسب لرمضان صبحي، الذي ترك النادي الأهلي لينتقل إلى بيراميدز.
وبالرغم من أن طاهر لم يلعب سوى 4 مباريات فقط بقميص النادي الأهلي، إلا أنه من الواضح، أن هذا العدد المحدود من المباريات، ان كافيا ليطلق موسيماني فرمانه، خاصةً مع كثرة الإصابات التي تلحق باللاعب، ورفضه الدائم للجلوس على دكة البدلاء.
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وشدد بيتسو موسيماني على لجنة الكرة بالنادي الأهلي، سرعة التعاقد مع الأورجوياني جاستين سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، والذي يراه موسيماني البديل المناسب لطاهر في حال رحيله عن الأهلي.
تطور حالة موسيماني
انتاب المسئولين داخل النادي الأهلي القلق حول حالة بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد استمراره داخل الحجر الصحي لاكثر من أسبوع، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وظهرت اليوم نتيجة المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا والتي خضع لها موسيماني مساء أمس، وعلى عكس التوقعات بشفائه إلا أن نتيجة المسحة ظهرت إيجابية، مما يعني استمراره داخل الحجر الصحي.
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وما زاد القلق، هو ظهور بعد الأعراض على الجنوب أفريقي، مثل السعال ودرجة الحرارة العالية، وهي الأعراض المعروفة عن الكوفيد 19، والتي لم يكن يعاني منها بيتسو خلال الفترة الماضية
الأهلي بدون موسيماني
خاض الاهلي بدون مديره الفني بيتسو موسيماني مباراتين الأولى ببطولة الدوري والثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وفي المباراتين تولى كافين جونسون المدرب العام للفريق مهمة القيادة الفنية في غياب بيتسو.
في المباراة الأولى فاز فيها النادي النادي الاهلي على فريق غزل المحلة، بنتيجة 3-0 على حساب غزل المحلة، في مباراة جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، وسجل الأهداف كل من محمد شريف (هدفين)، محمود عبدالمنعم "كهربا" (هدف).
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المباراة الثانية جمعت بين الأهلي وفريق سينوديب بطل النيجر، في مباراة خارج الديار، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، والتي فاز فيها النادي الأهلي بنتيجة 1-0، عن طريق هدف صاروخي سجله أليو ديانج في الشوط الأول من المباراة.
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