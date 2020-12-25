غدًا.. حلقة استثنائية لبرنامج ابن مصر حول جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي لتكريم المتفوقين

يقدم الإعلامي مصطفي المنشاوي حلقة استثنائية وخاصة من حلقات "برنامج ابن مصر"، الذى يذاع على فضائية المحور، عن جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي في دورتها الثالثة، لتكريم المتفوقين في البحث العلمي، وجيل الرواد.

وعقد البرنامج لقاءات خاصة جدًا مع عدد من الشخصيات وعلى رأسهم الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم، والمفكر الإقتصادي الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والدكتور أحمد زكي بدر رئيس مجلس امناء جامعة 6 اكتوبر، ورئيس إئتلاف دعم مصر النائب عبدالهادي القصبي.

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يُذاع الجزء الأول من البرنامج يوم السبت في تمام العاشرة مساء علي شاشة المحور، و يعاد الأحد في تمام العاشرة صباحًا.