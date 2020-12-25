قضايا الدولة تنعى المستشار لاشين إبراهيم

جدة - نرمين السيد - نعى المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس قضايا الدولة والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشارى الهيئة، المستشار لاشين إبراهيم لاشين نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى وافته المنية صباح اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده الله برحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.





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