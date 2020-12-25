النيابة الإدارية ناعية المستشار لاشين إبراهيم: أفنى حياته فى خدمة الوطن

جدة - نرمين السيد - نعى المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء النيابة الإدارية، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذى وافته المنية اليوم الجمعة.





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