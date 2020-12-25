فيديوجراف- ذكرى ميلاد السادات.. جانب آخر من حياة رجل الحرب والسلام

جدة - نرمين السيد - تمر اليوم ذكرى ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذى تلقى فى كُتاب القرية تعليمه الأول، ومكث به ست سنوات استطاع خلالها الطفل محمد أنور أن يحفظ القرآن كله، ومن الكتّاب انتقل إلى مدرسة الأقباط الابتدائية بقرية طوخ دلكا المجاورة لقريته، ولم يكن بقريته آنذاك أية مدارس للتعليم الابتدائى وحصل منها على الشهادة الابتدائية.





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