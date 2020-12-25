الكنيسة الكلدانية فى مصر تحتفل بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - وترأس الأب بولس ساتى المدبر البطريركى للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية فى مصر، القداس الاحتفالى ليلة الميلاد فى كاتدرائية بازليك ومزار العذراء سيدة فاتيما، وعاونه الأب مايك سليم الفرنسسكانى، وذلك بحضور مندوبين عن الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الداخلية محمود توفيق. كما ترأس قداس عيد الميلاد المجيد، صباح يوم 25 ديسمبر، فى كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما، الأب مايكل سليم الفرنسسكانى، وفى كنيسة مار أنطونيوس ترأس قداس عيد الميلاد المجيد الأب جان صفير اللعازرى.

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