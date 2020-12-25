نادي القضاة ينعى المستشار لاشين إبراهيم

صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، أصدر بيانا ينعى فيه المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جاء فيه:

«ينعى مجلس إدارة نادي قضاة مصر ببالغ الحزن والأسى المستشار الجليل/ لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وإذ يستذكر نادي القضاة بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة؛ إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء، والتي بدأت عند تعيينه وكيلا للنائب العام عقب تخرجه في كلية الحقوق عام 1980، وتدرج بالعمل القضائي حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، ثم ترأس الهيئة الوطنية للانتخابات منذ عام 2017 والتي تولت في عهده الإشراف على العديد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء على تعديل الدستور. وكان فيها سيادته مثالا يحتذى به للقاضي المصري.

وإذ يتقدم نادي قضاة مصر بأحر التعازي لأسرة الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.