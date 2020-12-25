الرئيس السيسى يشدد على المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات.. فيديو

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر، وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حى مدينة نصر حتى طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد حى مصر الجديدة.
وأثناء تفقد الرئيس السيسى الكباري الجديدة، وتوسعة الطرق والمحاور بحي مصر الجديدة، توقف للحديث مع المارة من المواطنين في منطقة صلاح الدين، حيث شدد الرئيس على المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية والحماية الشخصية من فيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامة.
من جانبهم، حرص المواطنون علي تحية الرئيس، كما هتفوا:"بنحبك يا ريس"
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