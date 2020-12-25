أسامة هيكل: المستشار لاشين إبراهيم كان علامة بارزة فى تاريخ القضاء

تقدم أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، في بيان له بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، سائلا الله أن يسكن الفقيد فسيح جناته.
وقال هيكل إنه تلقى الخبر الأليم اليوم ببالغ الحزن والأسى، وأشار إلى الخلق الكريم الذى كان يتحلى به الفقيد، وأنه كان علامة بارزة فى تاريخ القضاء المصرى، وأدار الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بكفاءة وحرفية.
فيما نعي نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة ببالغ الحزن والأسى المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذي وافته المنية صباح اليوم، متأثرا بفيروس كورونا
وقال نقيب الإعلاميين في بيان لة ان المرحوم المستشار لاشين ابراهيم ادي مهاما وطنيا كبيرا في مجالي القضاء والإشراف على الانتخابات التشريعية والنيابية فكان رجلا وطنيا من الطراز الأول وبذل مجهودا كبيرا في اكتمال الغرفتين التشريعيتين لاستكمال الاستحقاقات البرلمانية لمجلس الشيوخ ثم النواب
واختتم نقيب الإعلاميين بيانة داعيا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناتة وأن يلهم اسرتة وذويه الصبر والسلوان.
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