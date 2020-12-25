موجز السوشيال ميديا.. أول تعليق من يسرا بعد إصابتها بـ كورونا.. وأحمد موسى يحذر: الوضع خطير وصعب للغاية

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

وجه الفنانة يسرا الشكر لأصدقاء و جمهورها والأطباء المشرفين على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت يسرا صورة لها عبر حسابها بإنستجرام وعلقت قائلة "بتوجه بكل الشكر و خالص امتناني لكل أصدقائي داخل و خارج مصر و للجمهور الكريم لسؤالهم و اهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا... كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة و لكل الأطباء و طاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. ربنا يحفظكم جميعا و يشفي كل مريض. شكرا للجميع ".

أكد احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على طلب مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالاحتراف.

وكتب احمد عيد عبد الملك عبر تويتر قائلا "‏مصطفي محمد مصمم علي الاحتراف اتكلمت معاه في التمرين قبل ماتش بيراميدز اما روحت النادي وهو مصمم علي الاحتراف ومش عاوز يستني لبعد الاولمبياد حتي وقالي ان ممكن ما يجيلوش حاجة وقتها ويمكن قولتله انه يروح فرقة من بداية الموسم احسن من نص الموسم بس هو مصمم بردو انه يحترف ,,.

ناشد الاعلامي احمد موسى المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة بإرتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكتب احمد موسي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا " أرجو منكم جميعا التزام كل إجراءات الحفاظ علي أنفسكم وأسركم ومحبيكم ، وضع كورونا خطير وصعب للغاية سواء مصابين أو متوفين ، كل مواطن ملتزم بالكمامة والتباعد الجسدي وعدم التواجد في أماكن مزدحمة بدون كمامة .. حفظ الله شعبنا وبلدنا وكل الشعوب من هذا الوباء اللعين ... أيام صعبه جداااا".

شارك عصام الحضري جمهورة بصورة جديدة له مع الكابتن محمد بركات ووائل جمعة ومحمد شوقي من كواليس برنامجهم الرياضي الجديد مع مي حلمي

وعلق عصام الحضري على الصورة قائلا " لا تخافوا لكن احذروا".