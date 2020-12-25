نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يتفقد تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر وعزبة الهجانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة نصر حتي طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد حي مصر الجديدة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق ومحاور تلك المناطق وكذا المحور الجديد الذي يربط أحياء مدينة نصر بالطريق الدائري امتدادًا إلى احياء القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب.

وكما اطلع الرئيس على تطوير عزبة الهجانة، وذلك في إطار سياسة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والعناية بقاطنيها وربطها بالمحاور الرئيسية عن طريق توسعة محور رئيسي بها يكون بديلا عن الممرات الضيقة التي يستخدمها المواطنين، مما يسهم في إنهاء الزحام الشديد وينظم مداخل ومخارج المنطقة ويسمح بدخول عربات الإطفاء والإسعاف وكذلك مرور النقل الثقيل، وذلك بالاضافة الي ما قامت به الدولة من رفع كفاءة كافة الخدمات الاساسية والبنية التحتية بالمنطقة، وتجهيز وطلاء واجهات المباني، وانشاء موقف حديث لوسائل النقل العام والسيارات لتسهيل حركة المواطنين اليومية خاصة بعد ازالة الاشغالات وتوفير محالات

جديدة للباعة الجائلين.

كما تم نقل آلاف المواطنين من الأسر المقيمة في مناطق غير آمنة وخطرة اسفل خطوط الضغط العالي الكهربائية بعزبة الهجانة إلى مدينة أهالينا لتسكين الأهالي في وحدات سكنية كاملة التشطيبات بها كافة الاحتياجات من الاثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية وجميع احتياجاتهم داخل تجمع سكني حضاري لائق يتوفر به كافة المرافق والخدمات، ليتغير واقع الحياة المعيشية والاجتماعية والسكنية للافضل لتلك الأسر والمواطنين.

وأيضًا تفقد الرئيس شبكة الكباري والمحاور الرئيسية الجديدة التي تم تنفيذها في حي مدينة نصر والتي أنهت التكدس والازدحام الذي كان يعاني منه الحي لعقود طويلة وحققت الانسياب المروري والتيسير على المواطنين وذلك بالتكامل مع سلسلة المحاور والكباري الأخرى الجديدة في مناطق وأحياء شرق القاهرة والتي تم تنفيذها في زمن قياسي بالاعتماد على أنظمة هندسية وإنشائية مبتكرة ساهمت في سرعة الانجاز وخفض التكلفة الاقتصادية مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.

وكما تفقد الرئيس كذلك الكباري الجديدة وتوسعة الطرق والمحاور بحي مصر الجديدة، حيث توقف للحديث مع المارة من المواطنين في منطقة صلاح الدين للتأكيد عليهم بالالتزام بإجراءات الوقاية والحماية الشخصية من فيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامة.