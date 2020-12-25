نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القومي للإعاقة" ينعى المستشار لاشين إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في بيان له منذ قليل، ببالغ الحزن والأسى، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية اليوم.

وأعرب الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس في البيان، عن خالص عزائه لأسرة الفقيد، ولجموع الشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

