

نعى المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وجميع الموظفين والعاملين بالوزارة . اقرأ أيضًا..حزب مستقبل وطن ينعي وفاة المستشار لاشين إبراهيم

المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذي وافته المنية صباح اليوم.

سآئلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يشمله بعظيم عفوه وغفرانه، وأن يلهم الهيئة القضائية وأهله وذويه الصبر والسلوان.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة شئون المجالس النيابية تنعي وفاة المستشار لاشين إبراهيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.