شاهد الظهور الأخير لساسي قبل تمرده وهروبه من المران "صورة"

حضر التونسي الدولي فرجاني ساسي اليوم إلى مقر نادي الزمالك بميت عقبة، وذلك لخوض المران اليومي للفريق الأول لكرة القدم استعدادا لمباراة سموحة القادمة بالدوري وام يمر أكثر من عشر دقائق، حتى تفاجأ الحاضرين بمغادرة فرجاني ساسي للنادي، قبل إجراء عمليات الإحماء، وقبل نزوله إلى الملعب. وغادر ساسي المران، بعدما أخلف المسؤولون في نادي الزمالك وعدهم بإعطاءه لمستحقاته المتأخرة اليوم، وعدم تنفيذ ذلك الوعد جعله يغادر المران ويغلق هاتفه. اقرأ أيضا: الزمالك يحسم مصير ساسي وينتقد موقف هذا الثنائي!



يذكر أن الزمالك يخوض مرانه اليوم استعدادا لمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021..



مصطفى محمد يتمسك بالرحيل



أعلن أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق، أنه تحدث مع مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك لإقناعه بالبقاء في النادي، إلا أن اللاعب رفض بشكل قاطع الاستمرار مع النادي وأصر على الرحيل. وكتب أحمد عيد عبدالملك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعس "تويتر": "مصطفي محمد مصمم علي الاحتراف اتكلمت معاه في التمرين قبل ماتش بيراميدز اما روحت النادي وهو مصمم علي الاحتراف ومش عاوز يستني لبعد الاولمبياد حتي وقالي ان ممكن ما يجيلوش حاجة وقتها ويمكن قولتله انه يروح فرقة من بداية الموسم احسن من نص الموسم بس هو مصمم بردو انه يحترف".

أوباما في طريقه إلى الأهلي علم "دوت الخليج" من مصدر داخل النادي الأهلي أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة داخل المارد الأحمر عقد جلسة سرية مع يوسف اوباما لاعب نادي الزمالك، وصانع ألعاب الفريق الابيض من أجل إقناع اللاعب بالإنضمام لصفوف القلعة الحمراء. وتأبع المصدر أن اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم المارد الأحمر يعمل كوسيط للصفقة نظرا للعلاقة الكبيرة التي تربط كهربا بصانع العاب الفريق الأبيض. اقرأ أيضا: خلافات تشتعل بين يوسف أوباما والزمالك.. تعرف على التفاصيل

ويحاول "كهربا" لاعب نادي الزمالك السابق والنادي الاهلي الحالي، التأثير علي أوباما واقناعه باللعب للنادي الأهلي محاولا تذليل أي عقبات أمام اللاعب وإبراز المميزات التي ستعود على اللاعب حال التوقيع للمارد الأحمر. ويحاول "كهربا" لاعب نادي الزمالك السابق والنادي الاهلي الحالي، التأثير علي أوباما واقناعه باللعب للنادي الأهلي محاولا تذليل أي عقبات أمام اللاعب وإبراز المميزات التي ستعود على اللاعب حال التوقيع للمارد الأحمر. ويحتاج الاهلي ليوسف أوباما ليكون بديل متميز في مركز صانع العاب في ظل غياب ناصر ماهر، بعد إصابته في الكتف، وإجراءه لعملية جراحية، بالإضافة إلى غياب محمد مجدي أفشة المصاب بفيروس كورونا ليكون أوباما خير بديل لهم. يأتي هذا القرار بعد محاولات الزمالك في الفترة السابقة بإقناع اللاعب بالتجديد للقلعة البيضاء، والإستمرار مع الفريق في الفترة القادمة، من أجل الحفاظ علي القوام الاساسي للفريق ومنع تشتت الفرقة في الفترة الهامة القادمة. اقرأ أيضا: مماطلة أوباما تقربه من القلعة الحمراء "تفاصيل"

وعلم "دوت الخليج" أن سبب تعطل المفاوضات حتى الان عو رغبة اللاعب في الحصول علي راتب سنوي 17 مليون والمساواة مع لاعب وسط الميدان " فرجاني ساسي " وهو ما تم رفضه من قبل مسئولي الزمالك. وعلم "دوت الخليج" أن سبب تعطل المفاوضات حتى الان عو رغبة اللاعب في الحصول علي راتب سنوي 17 مليون والمساواة مع لاعب وسط الميدان " فرجاني ساسي " وهو ما تم رفضه من قبل مسئولي الزمالك. وبعد مماطلة أوباما في الجلوس مع مسئولي الزمالك أكثر من مره في جلسات سابقة، يفضل أوباما عدم الذهاب مباشرة للنادي الأهلي ولكن عن طريق " المحطة" وذلك عبر الإنتقال لأحد الاندية بشكل مبدئي ومن ثما العودة للقلعة الحمراء.

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