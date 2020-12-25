صور: إدارة الأزمات والتفاوض.. دورة تدريبية تنظمها القابضة للمياه لـ30 شابا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتعاون مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء وبالتنسيق مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وبحضور اللواء محمد عبدالمقصود رئيس قطاع الأزمات برئاسة الوزراء، واللواء دكتور حسام أنور المشرف على البرنامج باكاديميه ناصر العسكرية، وعدد من القيادات والتنفيذيين بقطاع أزمات رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية الدور الذى تؤديه إدارات الأزمات والطوارئ، والتأهب والاستعداد ووضع سيناريوهات مسبقة لجميع الاحتمالات والمخاطر وآليات التعامل معها.

وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، إن الشركة تبدأ استعدادتها لموسم الأمطار من خلال عملية تطهير كاملة لجميع المطابق وبالوعات الصرف الصحى وشنايش الأمطار، بداية من شهر 9 من كل عام، والتنسيق مع الجهات المعنية والمتابعة الدقيقية للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتنفيذ خطط الانتشار السريع للمعدات بمناطق التمركزات ومنها مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والمناطق المنخفضة، ويتم نشر المعدات طبقا لكثافة كل منطقة.

وأشار إلى أن إدارة الأزمات جزء أساسى من منظومة العمل بالشركة للتعامل الفورى على مدار 24 ساعة، مضيفًا: "لدينا منظومة اللاسكى والطوارئ لسرعة التعامل مع الأعطال".

وأوضح أن الشركة نفذت عددا من الحلول العاجلة لبعض المناطق الساخنة، كما أجرت عددا من الدراسات مع المراكز البحثية والجامعات لتحديد أنسب الحلول القابلة للتطبيق لاستيعاب مياه الأمطار، والتخطيط الدائم للتعامل مع المناطق الساخنة.

وقدم المهندس عادل حسن، شرحا عمليا للمعدات المستخدمة فى التعامل مع الأمطار من شفاطات وطلمبات شفط مياه، ودور كل معدة فى التعامل والسعات الاستيعابية للمعدات، بالإضافة إلى شرح المعدات والمهمات الخاصة بتأمين العاملين أثناء التعامل وأثناء القيام بعمليات التطهير سواء بالأشخاص أو بالمعدات، مع الاهتمام بتدريب العاملين للتعامل مع المعدات بكفاءة.

وشاهد الحضور تجربة عملية لقيام أحد الغطاسين لمهام عمله لحل مشكلة أى سدد بالمطابق والشبكات نتيجة وجود سدد، فيتم نزوله لرفع أسباب السدد، ويكون مؤمن تماما بوسائل السلامة والصحة المهنية من بدل غطس وأسطوانة أكسجين ومنظومة هواء متكاملة، كما تقدم الرعاية الصحية الشاملة للغطاس والكشف الدورى عليه والتدريب المستمر للتجديد شهادة سماحية الغطس.

وقال محمد مصطفى، مدير إدارة الطوارئ بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة حريصة على نقل الخبرات وتعليم واكتساب الخبرات للشباب المصرى على مواجه حدوث الأزمات والكوارث بالمحافظات، كنواه لتعليم أكبر قدر من الشباب المصرى بمراكز الشباب.

وألقى مدير إدارة الطوارئ، محاضرة بعنوان "دور الشركة القابضة فى إدارة أزمة الأمطار والسيول"، ومراحل التعامل مع الأمطار والسيول، بدءا من مرحة الاستعداد بالتجهيزات المتوقعة لأماكن سقوط الأمطار من عمل شنايش للأمطار طبقا للأماكن الساخنة، والتى تم توقيعها على خرائط نظم المعلومات الجغرافية GIS وصيانة المحطات والروافع لرفع كفائتها قبل حلول موسم الأمطار والسيول، ونشر المعدات قبل 24 ساعة من الوقت المتوقع لسقوط الأمطار، والتأكد من توافر الوقود الكافى لتشغيل المولدات الكهربائية.

وشملت الدورة التدريبية شرحا عمليا للتعامل مع أزمات كالسيول والأمطار، من جانب جهود الشركة القابضة وشركاتها التابعة لسرعة سحب تجمعات المياه، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأشاد اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات برئاسة الوزراء، بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، والأداء المتميز فى إدارة الأزمات والعمل بروح الفريق، والتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية المختلفة لخدمة المواطنين.

ووجه اللواء حسام أنور، الشكر للعاملين بقطاع الصرف الصحى على مجهودهم المشرف فى خدمة المواطنين والتعامل مع الاعطال، مشيرًا إلى قدرة الشركة على التعامل مع الأزمات، ونقل ما شاهده إلى الشباب من المتدربين بالأكاديمية.