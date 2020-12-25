جدة - نرمين السيد - وشهدت الفقرات ترانيم، ومسابقات، واسكتشات، وتوزيع جوائز من بابا نوبل لجميع المراحل حضانة وابتدائى، وإعدادى وثانوى. ووجه الأب أنطون فؤاد، الشكر إلى خدام مدارس الأحد لتقديمهم الحفل الرائع وكل من شارك فيه من أولياء الأمور وختم بالصلاه الربانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدارس الأحد بالمنيا الجديدة تحتفل بالكريسماس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.