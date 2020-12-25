جدة - نرمين السيد - نشر السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لتوقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء جولته فى منطقة صلاح الدين بمصر الجديدة استجابة للمارة من المواطنين ليبادلهم التحية.





وحرص الرئيس السيسى، على التأكيد عليهم بالالتزام بإجراءات الوقاية والحماية الشخصية من فيروس كورونا، لا سيما ارتداء الكمامة حرصا على سلامتهم. وهتف المواطنين قائلين: "ياريس، تحيا مصر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو: السيسى يتوقف بسيارته لمبادلة المواطنين التحية.. والمتجمعون: تحيا مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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