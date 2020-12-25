هانى الناظر للأطقم الطبية: عهدناكم دائما ملائكة الرحمة.. أنتم فى القلب

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، الشكر للأطقم الطبية على الجهود التى يبذلونها فى مواجهة فيروس كورونا، قائلاً: "عهدناكم دائما ملائكة الرحمة".





وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "إلى طبيبات وأطباء مصر العظماء ومعاونيهم من هيئات التمريض الشرفاء، عهدناكم دائما ملائكة رحمة يظهر معدنكم الأصيل عند الشدائد، أوفياء فى عملكم، رحماء بمرضاكم، فأنتم فى القلب".

وتابع: "ندعو لكم دائما أن يحفظكم الله من كل سوء ويرعاكم ويمنحكم القوة والصحة والعافية، ويكتب على أياديكم البيضاء نجاة المرضى وشفائهم من هذا الوباء اللعين".