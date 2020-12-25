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وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "إلى طبيبات وأطباء مصر العظماء ومعاونيهم من هيئات التمريض الشرفاء، عهدناكم دائما ملائكة رحمة يظهر معدنكم الأصيل عند الشدائد، أوفياء فى عملكم، رحماء بمرضاكم، فأنتم فى القلب".
وتابع: "ندعو لكم دائما أن يحفظكم الله من كل سوء ويرعاكم ويمنحكم القوة والصحة والعافية، ويكتب على أياديكم البيضاء نجاة المرضى وشفائهم من هذا الوباء اللعين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هانى الناظر للأطقم الطبية: عهدناكم دائما ملائكة الرحمة.. أنتم فى القلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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