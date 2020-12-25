وزير الأوقاف السودانى : مصر تطورت وتقدمت لأنها نظرت إلى المستقبل

جدة - نرمين السيد - وأشاد الوزير السودانى والوفد المرافق خلال زيارته لمدينة العملين الجديدة، اليوم الجمعة، بالروح الوطنية التى تسود بين العاملين فى المشروعات القومية التى تتم بأيد وعقول وأموال مصرية، وأعرب عن انبهارهم بما شاهدوه من تطور على أرض مصر فى مختلف المجالات.
من جانبه، قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن ما تشهده مصر من نهضة عظيمة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو كل مصرى إلى الفخر بما تم ويتم على أرض مصر من نهضة حقيقة وشاملة فى مختلف المجالات.
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