أبوشقة ينعى لاشين إبراهيم : مثال قوى للنزاهة والإدارة الحكيمة

جدة - نرمين السيد - أعرب المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، عن حزنه لوفاة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.





وأكد أبوشقة فى بيانه، اليوم الجمعة، أن الراحل الكريم ترك وراءه سيرة طيبة نابعة من أصالته التى جعلته مثالا قويا للنزاهة وهو ما تجلى بصورة واضحة فى قيادته للهيئة الوطنية للانتخابات، وإنجاز أهم استحقاقين دستوريين فى عام 2020، وهما انتخابات مجلس الشيوخ وانتخابات مجلس النواب، ليكتمل البرلمان بغرفتيه، فى انتخابات نزيهة لا تشوبها شائبة.

وأوضح أن الجميع شاهد على الإدارة الحكيمة للمستشار لاشين للانتخابات البرلمانية التى جرت وسط ظروف صعبة يمر بها العالم، وتتمثل فـى وباء كورونا، لكن المستشار لاشين ومعاونيه نجحوا فى الخروج بهذه الانتخابات فى أفضل صورة، بفضل الإجراءات الاحترازية المشددة التى تم اتخاذها بحزم، لتخرج بصورة مشرفة تدل على حُسن الإدارة.

وأضاف أبوشقة أن الراحل الكريم أدى رسالته بأمانة وشرف واختتم حياته بعد أن أدى ما عليه، ضاربا المثل بإتقان العمل وأدائه على أكمل وجه، رحم الله الفقيد وألهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.