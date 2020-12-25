فيديو .. تفاصيل جولة الرئيس السيسى لمتابعة أعمال تطوير محاور شرق القاهرة



جدة - نرمين السيد - كما اطلع الرئيس على تطوير عزبة الهجانة، فى إطار سياسة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والعناية بقاطنيها وربطها بالمحاور الرئيسية عن طريق توسعة محور رئيسى بها يكون بديلا عن الممرات الضيقة التى يستخدمها المواطنون، ما يسهم فى إنهاء الزحام الشديد وينظم مداخل ومخارج المنطقة ويسمح بدخول عربات الإطفاء والإسعاف وكذلك مرور النقل الثقيل، بالإضافة إلى ما رفع الدولة كفاءة جميع الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة، وتجهيز وطلاء واجهات المبانى، وإنشاء موقف حديث لوسائل النقل العام والسيارات لتسهيل حركة المواطنين اليومية خاصة بعد إزالة الإشغالات وتوفير محال جديدة للباعة الجائلين.



كما تم نقل آلاف المواطنين من الأسر المقيمة فى مناطق غير آمنة وخطرة أسفل خطوط الضغط العالى الكهربائية بعزبة الهجانة إلى مدينة أهالينا لتسكين الأهالى فى وحدات سكنية كاملة التشطيبات بها جميع الاحتياجات من الأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية وجميع احتياجاتهم داخل تجمع سكنى حضارى لائق يتوفر به كل المرافق والخدمات، ليتغير واقع الحياة المعيشية والاجتماعية والسكنية للأفضل لتلك الأسر والمواطنين.



وتابع الرئيس شبكة الكبارى والمحاور الرئيسية الجديدة التى تم تنفيذها فى حى مدينة نصر والتى أنهت التكدس والازدحام الذى كان يعانى منه الحى لعقود طويلة وحققت الانسياب المرورى والتيسير على المواطنين، بالتكامل مع سلسلة المحاور والكبارى الأخرى الجديدة فى مناطق وأحياء شرق القاهرة والتى تم تنفيذها فى زمن قياسى بالاعتماد على أنظمة هندسية وإنشائية مبتكرة ساهمت فى سرعة الإنجاز وخفض التكلفة الاقتصادية مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.



كما تابع الرئيس كذلك الكبارى الجديدة وتوسعة الطرق والمحاور بحى مصر الجديدة، وتوقف للحديث مع المارة من المواطنين فى منطقة صلاح الدين للتأكيد عليهم بالالتزام بإجراءات الوقاية والحماية الشخصية من فيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامة.